ترامب يدعو جونسون إلى زيارة البيت الأبيض

أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لزيارته في البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أنه تمت دعوة رئيس الوزراء للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة برفقة صديقته كاري سيموندز، بالتزامن مع البدء الرسمي للمفاوضات التجارية عبر المحيط الأطلسي بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في "داوننج ستريت" أنه لم يتم بعد إجراء مشاورات رسمية مع البيت الأبيض حول موعد الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب سبق أن قدم عدة دعوات لزيارة البيت الأبيض لجونسون منذ أصبح رئيساً للوزراء في يوليو الماضي، إلا أن الطلب الأخير جاء بعد فوز جونسون القوي في الانتخابات البرلمانية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميلي" أن جونسون لن يتعجل في قبول الدعوة، في ظل إجراءات حجب الثقة والعزل الدائرة ضد ترامب في الكونجرس.