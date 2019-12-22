كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: مودي يلقي خطابًا وسط احتجاجات بسبب قانون جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة وأحيانا المميتة في جميع أنحاء الهند ضد قانون الجنسية الجديد الذي يقول منتقدون إنه تمييز ضد المسلمين سيقود رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” مظاهرة في وقت لاحق اليوم الأحد لحزبه القومي الهندوسي في العاصمة.

وستكون انتخابات ولاية نيودلهي في أوائل العام المقبل أول اختبار انتخابي رئيسي لحزب بهاراتيا جاناتا في مودي في أعقاب المظاهرات الجماهيرية التي شوهدت بعد أن أقر البرلمان قانون تعديل المواطنة في 11 ديسمبر.

ولقى ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم خلال اشتباكات مع الشرطة حيث خرج الآلاف من الناس في الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج، مما يمثل أكبر تحد لقيادة مودي منذ توليه السلطة لأول مرة في عام 2014.

وتم التخطيط لتنظيم مظاهرات جديدة اليوم الأحد في نيودلهي، وولاية أوتار براديش الشمالية، حيث وقع أكبر عدد من القتلى. وفي معظم الأماكن، انضمت إلى المظاهرات أشخاص من جميع الأديان، وقد أغلقت السلطات هناك خدمات الإنترنت والرسائل المحمولة لمنع تداول المواد الالتهابية.

وقال المسؤولون إنه تم اعتقال أكثر من 1500 محتج في جميع أنحاء الهند في الأيام العشرة الماضية، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال حوالي 4000 شخص ثم إطلاق سراحهم.

كما تم توجيه انتقادات إلى الشرطة، التي اتُهمت باستخدام القوة غير المتناسبة، واستخدام عبوات الهراوات، والغاز المسيل للدموع، ودخول الحرم الجامعي والاعتداء على الطلاب.

وتقول حكومة مودي إن القانون الجديد مطلوب لمساعدة الأقليات غير المسلمة من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان الذين فروا إلى الهند قبل عام 2015 من خلال تزويدهم بمسار للحصول على الجنسية الهندية.

ولكن العديد من الهنود يشعرون أن هيئة الطيران المدني تميز ضد المسلمين وتنتهك الدستور العلماني للبلاد بجعل الدين اختبارًا للجنسية.

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وبعد أن شعرت السلطات بالقلق من انتشار الاحتجاجات والعنف المتزايد، أمرت بإغلاق خدمات الإنترنت والرسائل المحمولة في دلهي، وأغلقت محطات المترو وألغت أذونات المظاهرات الكبيرة.

ومع ذلك، اشتبك بعض المتظاهرين يوم الجمعة مع الشرطة وأضرموا النار في سيارة قبل أن ينتشروا بواسطة خراطيم المياه في إعلان تجاري بوسط دلهي بالقرب من المكان الذي سيعقد فيه مودي حشده يوم الأحد.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اشتبك الآلاف من المتظاهرين الذين رشقوا بالحجارة مع الشرطة، التي أطلقت أعيرة نارية في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع، في شمال شرق دلهي.

وفي ولاية جهارخاند الشرقية هي في المراحل الأخيرة من انتخاباتها المزمع إجراؤها، حيث تم تحديد عدد الأصوات في 23 ديسمبر، وسيصبح الانقطاع عن الغضب بسبب قانون الجنسية أكثر وضوحًا بمجرد تصويت دلهي في الأشهر المقبلة.

وهناك حزب إقليمي صغير يسيطر حاليًا على حكومة الولاية في دلهي، ولكن مودي بي جيه بي يأمل أن يؤدي الوفاء بسلسلة من الوعود الرئيسية ببيان إلى تعزيز قاعدة الدعم اليمينية.

في أغسطس، ألغى مودي الوضع الخاص لمنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة.

وفي نوفمبر، مهد حكم قضائي الطريق لبناء معبد هندوسي في موقع مسجد هدمه المتعصبون الهندوس.