كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أشرف غني بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، بفوز الرئيس أشرف غني يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس الأفغاني أشرف غني بـ50.64 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأفغانية التي أجريت في نهاية سبتمبر الماضي.

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وقالت رئيسة اللجنة حوا علام نورستاني، في تصريحات لتلفزيون "طلوع" الأفغاني، إن "عدد أصوات الناخبين بلغ 1.9 مليون ناخب"، مضيفة أن "الرئيس أشرف غني حصل على أعلى عدد من الأصوات حسب النتائج الأولية، حيث حصل على 923.868 صوت، أي ما يمثل 50.64 بالمئة من الأصوات".

وشهدت الانتخابات الأفغانية، التي جرت في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، وتنافس فيها عدد من كبار الساسة في مقدمتهم رئيس البلاد الحالي محمد أشرف غني ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء عبد الله عبد الله، شهدت مشاركة شعبية ضئيلة بلغت نحو 2.7 مليونا، أي ما نسبته 25 بالمئة من مجموع الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع، ويقدر بـ 9.6 مليونا.

وأرجع متابعون للشأن الأفغاني ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع إلى حجم التهديدات الأمنية المرتفع، وأيضا امتعاض الناخبين من أداء المسؤولين في التعامل مع الأزمات التي تواجه البلاد.