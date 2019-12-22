الصين تنتقد مشروع قانون الدفاع الأمريكي باعتباره تدخلا في شؤونها

انتقدت أعلى هيئة تشريعية في الصين مشروع قانون الدفاع الذي أقرته واشنطن هذا الأسبوع ووصفته بأنه "تدخل"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وعبرت يو وزني، المتحدثة باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (NPC)، عن "استيائها الشديد" من قانون اقرار الدفاع الوطني (NDAA)، الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع.

وقد وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع بسرعة على مشروع قانون بقيمة 738 مليار دولار.

وقالت يو، إن المحتوى بشأن تايوان في مشروع القانون قوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وبموجب مشروع القانون، ستعمل الولايات المتحدة لدعم القوة العسكرية لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءًا من جمهورية الصين الشعبية.

كما يدعو مشروع القانون إلى دعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، وكذلك المطالبة بتقرير عن معاملة الأقلية المسلمة من اليوغور في شينجيانغ.

وقد ذكرت "شينخوا"، أن "خطة الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ستار الديمقراطية وحقوق الإنسان "لن تنجح أبدًا"، مشيرة الي ان"القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان والقضايا العرقية والدينية على الإطلاق، بل قضايا مكافحة الإرهاب وازالة الاستقطاب."

