كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تنتقد مشروع قانون الدفاع الأمريكي باعتباره تدخلا في شؤونها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعبرت يو وزني، المتحدثة باسم لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (NPC)، عن "استيائها الشديد" من قانون اقرار الدفاع الوطني (NDAA)، الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع.
وقد وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع بسرعة على مشروع قانون بقيمة 738 مليار دولار.
كما يدعو مشروع القانون إلى دعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، وكذلك المطالبة بتقرير عن معاملة الأقلية المسلمة من اليوغور في شينجيانغ.
وقد ذكرت "شينخوا"، أن "خطة الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت ستار الديمقراطية وحقوق الإنسان "لن تنجح أبدًا"، مشيرة الي ان"القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تتعلق بحقوق الإنسان والقضايا العرقية والدينية على الإطلاق، بل قضايا مكافحة الإرهاب وازالة الاستقطاب."