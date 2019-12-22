كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الفرنسية تقتل 33 إرهابيا في مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الفرنسية، إن قواتها قتلت 33 متشددًا إسلاميًا في مالي يوم السبت باستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وقوات برية وطائرة بدون طيار بالقرب من الحدود مع موريتانيا حيث تعمل جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وفقا لما اوردته رويترز.

استهدفت الغارة التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال غربي موبتي في مالي نفس منطقة الغابات حيث زعمت فرنسا العام الماضي أنها قتلت أمادو كوفا، أحد أبرز المتشددين الإسلاميين الذين تطاردهم القوات الفرنسية في الساحل.

ورفض متحدث باسم رئيس أركان الجيش الفرنسي القول في هذه المرحلة ما إذا كان كوفا هو الهدف هذه المرة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن العملية في خطاب ألقاه أمام المجتمع الفرنسي في مدينة أبيدجان الرئيسية في ساحل العاج، واصفا إياه بأنه نجاح كبير.

وقال ماكرون، بعد يوم من زيارة القوات الفرنسية المتمركزة في ساحل العاج: "هذا الصباح... تمكنا من تحييد 33 إرهابيًا وأخذ سجين واحد وإطلاق سراح دركيين ماليين كانوا محتجزين كرهائن".

وقعت العملية في جزء آخر من مالي حيث لقي 13 جنديا فرنسيا حتفهم الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر أثناء تعقبهم لجماعة مسلحة يشتبه في أن لها صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

كانت هذه أكبر خسارة للقوات الفرنسية منذ الهجوم الذي وقع في بيروت قبل 36 عامًا، وأثارت تساؤلات حول التكلفة البشرية التي تتحملها فرنسا في حملتها التي استمرت ست سنوات ضد المتمردين الإسلاميين في غرب إفريقيا.

وقالت قيادة الجيش الفرنسي إن الجنود الذين كانوا على متن مروحيات تايجر الهجومية في غارة يوم السبت استخدموا طائرة من طراز ريبر بدون طيار لتوجيههم إلى منطقة الغابات التي تعمل فيها مجموعة كوفا ماكينا التابعة لكوفا.

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كوفا هو أحد كبار نواب إياد أغ غالي، زعيم جماعة الجهاديين البارزين في مالي، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي هاجمت الجنود والمدنيين بشكل متكرر في مالي وبوركينا فاسو المجاورة.

وقد رحبت السلطات المالية بنجاح الغارة. وقال المتحدث باسم الحكومة يايا سانجاري في رسالة إلى رويترز: "سعيد لأن الحرب على الإرهاب تتخذ منعطفًا هجوميًا.. أحيي هذه العملية، التي يجب أن تستمر."

لقد ضخت الأمم المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة مليارات الدولارات لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة في غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن دون نجاح يذكر.

ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في عدد من دول غرب إفريقيا، أكثر من 4000 جندي في المنطقة في فرقة برخان لمكافحة الإرهاب. كما تمتلك الأمم المتحدة عملية لحفظ السلام قوامها 13000 فرد في مالي.

عبر المسؤولون الفرنسيون عن شعورهم بالإحباط لأن بعض دول المنطقة لم تفعل الكثير للحد من انتقاد العمليات الفرنسية. تشعر باريس بالقلق من أن بعض الدول لم تنفذ بشكل كامل الصفقات لجلب مزيد من الاستقرار إلى مناطق الساحل مع القليل من القانون والنظام.

في 10 ديسمبر، قتل متشددون إسلاميون 71 جنديًا في معسكر عسكري بعيد في النيجر بالقرب من الحدود مع مالي - وهو الهجوم الذي أعلنت عنه جماعة تابعة للدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.

أعلنت فرنسا بشكل منفصل هذا الأسبوع أن طائراتها من طراز "ريبر" المنتشرة في الساحل ستكون لديها الآن القدرة على حمل الأسلحة، رغم أن قيادة الجيش قالت إن الطائرة التي استخدمت في عملية السبت لم تكن مسلحة.