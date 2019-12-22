كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثيقة جديدة تكشف مفاجأة عن اجراءات البنتاجون بعد مكالمة "زيلينسكي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفر الوثائق الصادرة حديثًا من وكالات الحكومة الأمريكية مزيدًا من التفاصيل في الجدول الزمني لقرار دونالد ترامب بحجب المساعدات العسكرية المخططة لأوكرانيا، وهي خطوة يزعم الديمقراطيون أنها استخدمت للضغط على كييف للمساعدة في تعزيز فرص "ترامب" الانتخابية.

وأظهرت وثيقة جديدة، أن البنتاجون أمر بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد فترة وجيزة من مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اشتهرت يوم 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفقًا لسجلات التبادلات بين المسؤولين الحكوميين.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، هذه الدعوة هي في صلب عملية المساءلة الجارية. في ذلك، طلب "ترامب" من "زيلينسكي" أن "ينظر" في المزاعم القائلة بأن أوكرانيا ساعدت حملة هيلاري كلينتون لعام 2016 والدور الذي لعبه جو بايدن في فصل المدعي العام الرئيسي الذي حقق في شركة الغاز الأوكرانية التي استخدمت ابن بايدن، هانتر.

تبين الوثائق المنقوصة الصادرة يوم الجمعة عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) والبنتاجون بموجب قانون حرية المعلومات أن تجميد المساعدات قد تم طلبه بعد أقل من ساعتين من اتصال 25 يوليو.

بعد تلك المحادثة، كتب مايك دوفي، المسؤول الرفيع المستوى في مكتب الإدارة والميزانية والمسؤول السياسي عن "ترامب"، لاختيار مسؤولي مكتب الإدارة والميزانية والبنتاجون: "استنادًا إلى الإرشادات التي تلقيتها وعلى ضوء خطة الإدارة لمراجعة المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا، بما في ذلك مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، يرجى التمسك بأي التزامات إضافية من وزارة الدفاع لهذه الأموال، في انتظار التوجيه من تلك العملية".

بدا "دوفي" على علم بأن القرار سيثير أسئلة إذا تم الإعلان عنه. لقد كتب قائلاً: "نظرًا للطبيعة الحساسة للطلب، أقدر الاحتفاظ بهذه المعلومات عن كثب لأولئك الذين يحتاجون إلى المعرفة لتنفيذ الاتجاه".

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جاءت المساعدة في مجموعتين: 250 مليون دولار من البنتاجون و 141.5 مليون دولار من وزارة الخارجية. وقع "ترامب" على فواتير الإنفاق ذات الصلة في سبتمبر 2018 وفي فبراير 2019.

أعلن البنتاجون في 18 يونيو أنه سيمضي قدما في تقديم جزء من المساعدات. تشير رسائل البريد الإلكتروني الصادرة إلى أن الرئيس استفسر عن مبلغ 250 مليون دولار في اليوم التالي بعد مقال في صحيفة واشنطن إكزامنير.

أرسل "دوفي" رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مراقب البنتاجون، إيلين مكوسكر، في 19 يوليو، قائلًا: "لقد سأل الرئيس عن إصدار التمويل هذا، وقد كُلفت بمتابعة شخص ما هناك للحصول على مزيد من التفاصيل".

قام مكتب الإدارة والميزانية بحظر جزء وزارة الخارجية الأمريكية من المساعدات في 3 يوليو، وفقًا لشهادة الكونجرس. في 12 يوليو، أبلغ البيت الأبيض مكتب الإدارة والميزانية عن خططه لوقف 250 مليون دولار من البنتاجون.

ادعى الرئيس أولاً أنه أمر بوقف المخاوف من الفساد البيروقراطي في أوكرانيا، ثم قام في وقت لاحق بتحويل تفسيره إلى إحباطه من الدول الغربية الأخرى التي لم تسهم بما فيه الكفاية. يتهم الديمقراطيون "ترامب" بمحاولة إلحاق الضرر بمنافسه المحتمل في السباق الرئاسي لعام 2020 وحجب المساعدة التي كلفها الكونجرس كورقة مساومة.

أغلقت الأغلبية في مجلس النواب الديمقراطي الرئيس يوم الأربعاء بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس. تتعلق التهمة الأخيرة برفضه التعاون مع تحقيق الديمقراطيين، وإصدار الوثائق المتعلقة بالقضية، والسماح لمسؤولي الإدارة بالإدلاء بشهاداتهم.

يجري الحزبان الآن محادثات حول القواعد التي ستحكم محاكمة مجلس الشيوخ، والتي قد تبدأ في وقت مبكر من شهر يناير. يريد الديمقراطيون عقد جلسات استماع رفيعة المستوى تشمل شهودًا ووثائقًا جديدة، بينما يصر الجمهوريون على محاكمة سريعة بدون شهود جدد. أيًا كان الشكل المتفق عليه، يحتاج الديمقراطيين إلى أغلبية الثلثين لعزل "ترامب" من منصبه. تعهد الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على مجلس الشيوخ، بالفعل بتبرئة الرئيس.