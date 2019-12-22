كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى بهجوم انتحاري في الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت سيارة ملغومة، أمس السبت، خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال، مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين على الأقل وإصابة آخرين.

وقال الرائد علي عمر ضابط في الجيش الصومالي، إن السائق فشل في دخول مجمع الفندق مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني.

وأضاف الضابط الصومالي: "حتى الآن نعلم بمقتل سبعة أشخاص غالبا من المدنيين، لكن عدد القتلى قد يرتفع... أصيب أكثر من عشرة آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، فيما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.

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ولم تتبن أي جهة مسؤولية التفجير حتى الآن.

وتسعى حركة "الشباب" الإسلامية المتشددة، للإطاحة بالحكومة المركزية، تسيطر على أجزاء صغيرة من إقليم مدج، لكنها لا تسيطر على جالكعيو.