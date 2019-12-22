كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع لزعيم كوريا الشمالية مع قادة الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مع كبار قادة الجيش لبحث سبل تعزيز القدرات العسكرية وذلك وسط قلق متزايد من احتمال عودة بيونجيانج لمسار المواجهة مع واشنطن.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، أن متحدث باسم وزارة الخارجية حذر من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا".

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وطالبت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة مرارا بالتخلي عن "سياستها العدائية" وحذرت من "هدية في عيد الميلاد" وذلك مع اقتراب المهلة التي حددتها لواشنطن بنهاية العام لتغيير موقفها.

ويقول بعض الخبراء إن كوريا الشمالية ربما تجهز لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.