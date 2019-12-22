مداهمات واعتقالات بالضفة ومواجهات بالعيسوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وعناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا بساعات متأخرة من الليل بلدة العيسوية.

في محافظة القدس، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وعناصر من شرطة الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، في بلدة العيسوية.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت بشكل مكثف في شوارع البلدة، وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المباني السكنية بشكل عشوائي.

واقتحمت قوات الاحتلال العيسوية من مدخلها الشرقي، وانتشرت في محيط مسجد الأربعين بالبلدة، وحي الشهيد محمد كايد محمود، قبل اندلاع المواجهات.

واعتقلت شرطة الاحتلال شابا مقدسيا، بزعم قيامه بتخريب 9 سيارات في مستوطنة "جفعات زئيف".

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وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من المحافظة، وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واعتقلت الأسير المحرر سليمان جودات بحر، والمواطن محسن محمد زعاقيق.

وفي بيت لحم، سلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود حسن الورديان بلاغ مقابلة لمخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت ساحور، وبلدات حرملة ورخمة شرقي بيت لحم، وجبل الموالح، دون أن يبلغ عن اعتقالات.