صلاح يحصد الكرة الذهبية في مونديال الأندية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب بعدما ساهم في حصد فريقه للقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامنغو البرازيلي بهدف يتيم.
ونال صلاح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة 16 من البطولة، بعد المجهود الذي قدمه في مباراتي الفريق، أمام مونتيري وفلامنغو.
فيما نال برونو هنريكي لاعب فلامنغو الكرة الفضية، وحصد كارلوس إدواردو نجم الهلال السعودي الكرة البرونزية.
وآلت جائزة اللعب النظيف إلى الترجي التونسي.
وأصبح صلاح أول لاعب مصري يفوز بلقب كأس العالم للأندية.
ولم يسبق لأي مصري التتويج بلقب المونديال، بعدما خسر حسين الشحات ويحيى نادر صاحب الأصول المصرية، مع العين الإماراتي، في نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد، بنتيجة 4-1.
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