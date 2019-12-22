كونتي: إنتر ميلان في حالة طوارئ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقب مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، على انتصار فريقه بأربعة أهداف مقابل لا شيء لجنوى، ضمن أحداث الجولة السابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وذكر كونتي، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن لسنا بحاجة للانتظار، للتأكد أن الفريق قد تحسن وكما قلت قبل المباراة، فإن الصعوبات أكدت أن الجميع شعروا بالمسؤولية".

وأضاف "يجب ألا نتوقف أبدًا عن القلق بشأن عملنا. إذا كان لديك 42 نقطة في أعياد الميلاد فهذا بفضل العمل الذي نقوم به ويعود لكفاءة اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم لصالح إنتر".

وتابع الإيطالي "لقد كان الأداء جيدًا للغاية رغم أننا نفتقد العديد من اللاعبين، لكن كان البعض مثل جاليارديني مستعدًا للعب رغم أنه ليس جاهزًا بنسبة 100%".

وواصل "نحن في حالة طوارئ، والمدرب يجب أن يكون سعيدًا برؤية لاعبين مثل جاليارديني وفيتشينو وفاليرو يتحدون الألم، لوضع الفريق في الصدارة".

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وأكمل كونتي "إذا تحدثت عن الميركاتو الآن، فذلك يعني عدم احترام لهؤلاء اللاعبين الذين يبذلون قصارى جهدهم. لقد واجهنا بعض الأزمات، لكن في بعض الأحيان هذا يبرز أفضل ما لدينا".

وأردف "الآن يجب أن نستمر في تقديم الأداء المدهش عن طريق إعطاء كل ما لدينا. هذا هو هدفنا بالموسم الحالي. لم يكن الأمر سهلاً بالأمس، رغم أننا جعلناه يبدو سهلاً".

واستطرد مدرب الإنتر "إنه طريق صعب، وعلينا أن نكون واقعيين، ولكن يمكننا أيضًا الاستمتاع بأعياد الميلاد عقب الوصول إلى 42 نقطة. الآن يمكن للاعبين الحصول على قسط من الراحة لمدة 8 أيام، لكنهم سيقضون بعض هذه الفترة في التفكير بي".

وأتم "رأيت إيسبوسيتو في فترة الإعداد قبل الموسم، وبدا وكأنه طفل صغير، حتى أن وجهه يبدو صغيرًا للغاية، لكنه نما بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، ولديه مستقبل كبير وأسرة قوية، وأنا أيضًا سأقوم بالمساعدة لإبقائه على الطريق الصحيح".