ألمانيا: الشرطة تخلي سوقا لعيد الميلاد وتعتقل سوريين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أخلت الشرطة الألمانية، مساء السبت، سوقا لعيد الميلاد في برلين تحسبا لهجوم، واعتقلت سوريين اثنين بحوزتهما عبوة ناسفة، علما أن السوق شهد هجوما داميا قبل ثلاثة أعوام.

قالت شرطة برلين إن سوقا لهدايا عيد الميلاد، كان قد شهد هجوما داميا عام 2016، خال من أي تهديد وذلك بعدما أخلته من المتسوقين في وقت سابق السبت للتحقق من احتمال وجود جسم مشبوه.

وكان سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايتبلاتس شاهدا على هجوم نفذه التونسي أنيس العامري باستخدام شاحنة عام 2016، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وفي وقت لاحق قتلت الشرطة الإيطالية العامري، الذي فر بعد الحادث من ألمانيا، بالرصاص.

وقالت شرطة برلين على تويتر "انتهت إجراءات الشرطة حول برايتشايتبلاتس. لم يتم العثور على جسم خطير".

Advertisements

وأضافت "غادر كل الزوار سوق عيد الميلاد بهدوء وبأسلوب منظم. نشكركم. زملاؤنا بدؤوا البحث في برايتشايتبلاتس والكنيسة التذكارية".

وذكرت صحيفة بيلد الواسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني إن الشرطة احتجزت رجلين سوريين لهما خبرة في المتفجرات، دون أن تنسب ذلك لأي مصدر.

وقالت الشرطة إن احتفالية بكنيسة القيصر فيلهيلم "أنهيت قبل موعدها أيضا لهذا السبب".