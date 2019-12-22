شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية مجز والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، كانون الأول 22، 2019، تجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة طخيه التابعة لمديرية مجز بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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