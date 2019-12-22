شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: المنطقة ابتليت بخطاب متطرف محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن المنطقة ابتليت بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي.

Advertisements وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: جهودٌ مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادي والبناء الاجتماعي. وختم تغريدته بالقول: خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلا

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