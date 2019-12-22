شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بدء الانتخابات التشريعية في أوزبكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:45 صباحًا, 22 ديسمبر 2019 م المناطق _ وكالات بدأ حوالي عشرين مليون ناخب أوزبكستاني التصويت ، اليوم ، في أول اقتراع تشريعي في هذا البلد.

ويصوت الناخبون في مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة حتى الساعة 20,00 (03,00-05,00 ت غ) .

وما زال الخيار يقتصر على خمسة أحزاب موالية للحكومة، إذ إنه لم يسمح لأي مستقل أو معارض بالمشاركة في التصويت.

ويتنافس في الانتخابات الحزب الليبرالي الديموقراطي أكبر تشكيل موال للسلطة، والحزب القومي للتجديد الديموقراطي والحزب الشعبي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي والحركة البيئية لأوزبكستان، للتمثل في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعدا.

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