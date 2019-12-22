شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تطور مصنع صواريخ قادرة للوصول إلى واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

وسعت كوريا الشمالية من مصنع مرتبط بإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وذلك بإضافة بناء جديد ما أثار مخاوف من أن الدولة المنعزلة ستستأنف تجارب الأسلحة التى يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن صور القمر الاصطناعى التجاري، التى التقطتها شركة "بلانيت لابس" للتصوير أظهرت بناء مؤقتاً أضيف إلى الموقع يمكن أن يستوعب رفع ذراع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

وأشار التقرير إلى أن تحليل الصور أجراه جيفرى لويس، مدير برنامج منع الانتشار بشرق آسيا بمعهد ميدلبورى للدراسات الدولية الذى يعمل بالشراكة مع شركة التصوير.