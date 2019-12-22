شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: القوات الهندية استهدفت مدنيين فى كشمير والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الجيش الباكستانى اليوم الأحد قيام قوات الجيش الهندى بإطلاق النار بشكل مكثف على طول خط المراقبة فى إقليم "كشمير"، حيث تم استهداف مدنيين باكستانيين فى قطاع "ديوا".
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستانى الميجور جنرال آصف غفور - حسبما نقلت قناة (سماء تى.فى.) الباكستانية - إن القوات الباكستانية ردت بالشكل المناسب على إطلاق النار من الجانب الهندى، كما دمرت العديد من مراكز التفتيش التابعة للجيش الهندى.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".
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