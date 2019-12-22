الجيش الهندي يستهدف مدنيين في قطاع "ديوا" بكشمير

أعلن ​الجيش​ الباكستاني قيام قوات الجيش الهندي ب​إطلاق النار​ بشكل مكثف على طول خط المراقبة فى إقليم "كشمير"، حيث تم استهداف ​مدنيين​ باكستانيين في قطاع "ديوا".

ولفت المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجور جنرال آصف غفور إلى ان ​القوات​ الباكستانية ردت بالشكل المناسب على إطلاق النار من الجانب الهندى، كما دمرت العديد من مراكز التفتيش التابعة للجيش الهندي.



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