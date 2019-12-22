الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدد من القرى بريف ادلب الجنوبي الشرقي

تابع ​الجيش السوري​ عملياته في ​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي وبسط سيطرته على قرى، البستان شمال قطرة، الحراكي غرب قطرة، أبو شرجي شمال غرب تل دم والبرج شمال سرجة غربية، وتلتي حران غرب سرجة غربية وحمص غرب البرج، بعد معارك مع "​جبهة النصرة​" والفصائل المرتبطة بها.

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