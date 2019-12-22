وهاب للحريري: مشكلتك السعودي تركك والأميركي مش متمسك فيك

توجه رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ قائلا: "حبيبي سعد مشكلتك السعودي تركك والأميركي مش متمسك فيك والحكيم ردلك ياها بعد أن وجهت له عدة صفعات طيب إذا مشكلتك هون شو إلها علاقة ​العالم​ حتى تنقطع الطرقات عليها؟".

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