كيم يعقد اجتماعا عسكريا.. وتحذير من "هدية عيد الميلاد"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم ترأس اجتماعا موسعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم لبحث سبل "تعزيز قدرات القوات المسلحة للبلاد. عسكريا وسياسيا".

ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن موعد الاجتماع أو القرارات التي خلص إليها.

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وكان بيان نشرته الوكالة، السبت، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية حذر من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا".

كما دعت كوريا الشمالية الولايات المتحدة مرارا إلى التخلي عن "سياستها العدائية"، وحذرت من "هدية في عيد الميلاد" وذلك مع اقتراب المهلة التي حددتها لواشنطن بنهاية العام لتغيير موقفها.

ويقول بعض الخبراء إن كوريا الشمالية ربما تجهز لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات.