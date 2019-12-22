"خطوة فريدة" من ماكرون.. أول رئيس فرنسي يفعلها

وقالت الرئاسة إن ماكرون الذي احتفل السبت بعيد ميلاده الثاني والأربعين، والذي تستمر فترة ولايته حتى العام 2022 قرر أيضاً عدم الانضمام إلى المجلس الدستوري الفرنسي عندما يصبح رئيسا سابقا للجمهورية.
ويعتبر رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء لمدى الحياة في المجلس الدستوري، ويبلغ راتب الواحد منهم 13500 يورو شهريا.
وسيكون ماكرون أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا يتنازل عن المعاش التقاعدي، الذي يحق له أن يتقاضاه لمدى الحياة اعتبارا من تاريخ مغادرته قصر الإليزيه.
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وحاليا يبلغ المعاش التقاعدي الصافي لرؤساء الجمهورية السابقين 6222 يورو شهريا، علما بأن هذا المبلغ لا يخضع، بموجب قانون صدر في 1955، لأي شرط لجهة عمر الرئيس السابق أو عدد السنوات التي قضاها في الرئاسة أو مدخوله.
ويأتي قرار ماكرون في خضم حركة إضراب وتظاهرات تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروعه لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
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