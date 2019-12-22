شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الإعاقة وتحديد درجاتها وفقًا للقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باهتمام كبير على أرض الواقع، وهذا يعود إلى أنه يخاطب شريحة عريضة من المجتمع المصرى، ونص على العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتبين آلية الحصول على هذه الحقوق، وفيما يلى نرصد كيف يتم تحديد حالات الإعاقة، وتحدد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبى والوظيفى للحالة:

يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين:

المرحلة الاولى: تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتى تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

المرحلة الثانية: تعتمد على التقييم الوظيفي الحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التى يواجهها فى تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبى.

تحدد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة ، وذلك من خلال المستويات الآتية:

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المستوى الأول: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة .

المستوى الثانى: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة.

المستوى الثالث: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.