هذا خليفة القادري في الحزب الديمقراطي الوطني

علمت «أخبار اليوم» أن من تبقوا من قيادة الحزب الديمقراطي الوطني، الذي كان الكولونيل عبد لله القادري يرأسه إلى حين وفاته نهاية شتنبر المنصرم، قرروا عقد مؤتمر الحزب، السبت، بالمركب الثقافي الصخور السوداء بالدار البيضاء، حتى يكون الحزب حاضرا في انتخابات 2021.

وقد جرى الاتفاق على «انتخاب» موسى السعدي أمينا عاما للحزب. يذكر أن موسى السعدي كان من مؤسسي التجمع الوطني للأحرار رفقة أحمد عصمان، قبل أن ينشق مع أرسلان الجديدي وغيره من مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يوصف بـ«حزب العروبية».

يذكر أن المهندس موسى السعدي تقلد منصب وزير الطاقة والمعادن ووزير السياحة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.