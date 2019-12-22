مزاد علني لرسوم عمرها أكثر من 30 عاما للقط الكاريكاتوري الشهير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر معرض الرسوم الكاريكاتورية الذي يتحول على أكثر من 11 ألف رسم كاريكاتوري للقط "غارفيلد"، بعرض رسوم فنانه، جيم ديفيز، في مزاد يمتد إلى أعوام مُقبلة.

وبدأت دار المزادات "هيرتدج"، ومقرها في دالاس بالولايات المتحدة، عرض الرسوم الكاريكاتورية في آب/ أغسطس الماضي، وهي أعمال رسمها ديفيز بخط اليد على ورق قبل عقود، على أن يتاح ما لا يقل عن رسمين للقط البرتقالي الجائع دائما بحس فكاهي، أسبوعيا.

(أ ب)

ويمتد تاريخ الرسوم من إطلاق "غارفيلد" عام 1978 إلى 2011، عندما بدأ ديفيز في الرسم رقميا.

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وقال ديفير إنه ما زال يرسمها يدويا ولكنه الآن يستخدم قلما ويرسم على لوح بدلا من الورق باستخدام قلم رصاص وفرشاة.

(أ ب)

وأضاف ديفيز (74 عاما) أنه ليس لديه أي خطط للتوقف عن الرسوم الكاريكاتورية التي تظهر القط البرتقالي المعروف بكراهيته ليوم الإثنين، والحمية الغذائية.

وقال ديفيز "إنها متعة ... إنها مجرد متعة".