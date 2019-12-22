إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار في حورة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (24 عاما) من بلدة حوفي النقب، بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم الأحد، في البلدة، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى للعلاج.

وتقلت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في قرية حورة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشاب عانى من جروح بالقسم العلوي من الجسم، وذلك جراء تعرضه إلى إطلاق نار.

وقدمت الطواقم الطبية للشاب الجريح الإسعافات الميدانية، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

Advertisements

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي وقعت في الحارة رقم 15، دون الإبلاغ عن أسباب وخلفية جريمة إطلاق النار، فيما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبهين يبلغان من العمر بالثلاثينيات من عمرهما من قرية بير هداج للتحقيق.

يذكر أنه قبل عدة أيام، اعتقلت الشرطة 4 أشخاص في حورة، بشبهة الضلوع في شجار تم خلاله استخدام السلاح الناري، كما ضبطت الشرطة أسلحة استخدمت خلال الشجار الذي نشب على خلفية نزاع على قطعة أرض بين عائلتين في البلدة.