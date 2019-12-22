حادث طرق بمركز البلاد: مصرع فلسطينيين و6 إصابات بينها خطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخصان (20 و43 عاما)، مصرعهما وأصيب 6 على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأحد، في مدينة رمات غان، حيث أغلق الشارع من كلا الاتجاهين لحين معالجة الحادث ونقل الجرحى للمستشفيات.

وأعلن أن القتيلين في حادث الطرق، هما عاملان فلسطينيان (شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما، ورجل يبلغ نحو 43 عاما) من قضاء مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع في مدينة رمات غان بالقرب من مفرق "الوف ساديه"، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، كما تم استدعاء طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ التي عملت على تخليص الجرحى ممن علقوا داخل مركبة ضالعة في الحادث.

ووفقا للطواقم الطبية، أصيب في الحادث 8 أشخاص على الأقل بجروح وصفت بين المتوسطة والحرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاة شخصين جراء جراهما الحرجة، وذلك بعد تخليصهما من داخل مركبة علقت تحت عجلات شاحنة.

كما تم تخليص 6 أشخاص وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، وقدمت الإسعافات الأولية لهم ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفيات في مركز البلاد، فيما نقل جرحى وصفت إصابتهم بالخطيرة إلى مستشفى تال هشومير.

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إلى ذلك، أغلقت الشرطة الشارع من كلا الاتجاهين وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث، وشهدت الطرقات في منطقة مركز البلاد اختناقات مرورية.

ويستدل من التحقيقات الأولية للشرطة أن الحادث نجم جراء تصادم بين شاحنة وسيارة ترانزيت على شارع رقم 4 في مساره بالقرب من مفرق "الوف ساديه"، حيث علقت السيارة تحت عجلات الشاحنة، فيما لم تحدد بعد أسباب الحادث.

وطالبت الشرطة من جمهور السائقين عدم الوصول إلى منطقة الحادث، والسفر عبر طرقات بديلة، وذلك لحين الانتهاء من معالجة الحادث وإخلاء الجرحى.