حالة الطقس: أجواء غائمة وباردة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويسود طقس مستقر تماما في كافة المناطق وتكون السماء غائمة بسحب مرتفعة، وتكون الأجواء في ساعات النهار معتدلة نسبيا خصوصا في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة نهارا في المناطق المنخفضة والساحلية، وباردة نسبيا في القمم الجبلية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتكون الأجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة.

أما في يوم الثلاثاء، يقترب منخفض جوي من البلاد تدريجيا وتندفع رياح جنوبية غربية قوية على البلاد بحيث تحمل معها الغبار في الجنوب والوسط، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة.

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وفي ساعات الليل تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد والسواحل الشمالية والوسطى، وتكون الهطولات غزيرة ورعدية أحياناً مع رياح نشطة وأجواء باردة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية.

في يوم الأربعاء، تسود أجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، مع رياح نشطة خصوصاً في الجبال، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع تركزها على الشمال والسواحل في ساعات الصباح والظهيرة ثم تنتشر إلى بقية المناطق.

وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل كبير مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وهطول الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية وذات هبات نشطة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، في يوم الخميس، وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي مع طقس بارد، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة وذات هبات قوية أحيانا.