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شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. سقوط طائرة مسيّرة حوثية خامسة في الحدأ والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
سقطت طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في إحدى مناطق مديرية الحدا بمحافظة ذمار.
ونقلت “وكالة خبر” عن مصادر تأكيدها أن طائرة مسيرة حوثية سقطت في أطراف قرية بني علي بمديرية الحدا.
وقالت المصادر، إن الطائرة، إيرانية الصنع، سقطت أثناء ما كانت تجوب سماء مديرية الحدا حيث كانت في مهام استطلاعية تجسسية.
ولفتت إلى أن أطقماً تابعة للمليشيات الحوثية هرعت إلى مكان سقوط الطائرة.. ومنعت الأهالي من التصوير بعد تجميعهم لحطام الطائرة المتناثرة.
الجدير ذكره أن هذه الطائرة المسيرة الحوثية تعد الخامسة خلال ثلاثة أشهر والتي تسقط في مديرية الحدا
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