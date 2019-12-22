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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا الحوثية تمنع فريقا أمميا من دخول العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على منع 3 من أعضاء بعثة الأمم المتحدة من دخول العاصمة صنعاء، وأجبرتهم على مغادرتها بعد ساعات من وصولهم.
وذكرت مصادر صحفية أن 3 من أعضاء البعثة الأممية المشرفة على اتفاق السويد في محافظة الحُديدة مُنعوا من دخول صنعاء، وتم احتجاز لساعات قبل أن يجبروا على العودة إلى العاصمة الأردنية عمان.
وتابعت المصادر أن الثلاثة الأعضاء تعرضوا للإهانة وتم نهب محتويات كانت بحوزتهم، بعضها متعلق بعملهم
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