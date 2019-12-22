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المليشيا الحوثية تمنع فريقا أمميا من دخول العاصمة صنعاء 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 22 ديسمبر 2019

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على منع 3 من أعضاء بعثة الأمم المتحدة من دخول العاصمة صنعاء، وأجبرتهم على مغادرتها بعد ساعات من وصولهم.

 

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وذكرت مصادر صحفية أن 3 من أعضاء البعثة الأممية المشرفة على اتفاق السويد في محافظة الحُديدة مُنعوا من دخول صنعاء، وتم احتجاز لساعات قبل أن يجبروا على العودة إلى العاصمة الأردنية عمان.

 

وتابعت المصادر أن الثلاثة الأعضاء تعرضوا للإهانة وتم نهب محتويات كانت بحوزتهم، بعضها متعلق بعملهم

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