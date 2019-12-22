الدبيش يكشف عن حادثة أخفتها الأمم المتحدة عن الشرعية

الأحد 22 ديسمبر 2019

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات الساحل الغربي لليمن، وضاح الدبيش، عن حادثة أخفتها هيئة الأمم المتحدة عن الشرعية .



وبحسب الدبيش، فإن الحادثة تمثلت بقيام الميليشيات بمنع ثلاثة من العاملين مع البعثة الأممية في الحديدة من إجازتهم من العودة إلى صنعاء .. موضحاً أنه عند وصولهم مطار صنعاء تم تفتيشهم وإهانتهم لمدة ست ساعات، والعبث بأجهزة الحواسيب التي يحملونها، قبل أن تقرر الميليشيا سحب تأشيرات دخولهم وإعادتهم إلى الأردن على نفس الطائرة.

وأشار الدبيش إلى أنّ الميليشيا وعقب هذه الحادثة ورفض العاملين تسليم ما بحوزتهم الحواسيب والأقراص مضغوطة التي تحتوي على بيانات عمل البعثة، قامت باقتحام مقر بعثة الأمم المتحدة في الحديدة قرب شارع الميناء وطردت حراسته وعبثت بمحتوياته وصادرت كل ما فيه من أجهزة كمبيوتر ووثائق، قبل أن تستبدل أفراد الحراسة التابعين لإحدى الشركات الأمنية، ووضع حراسة من عناصرها، وسط صمت أممي مطبق.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة، أنّ استهداف العاملين الثلاثة مرتبط بتهديد سابق أطلقه ممثلو الميليشيا في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بعد أن قدموا تقريراً لرئيس فريق المراقبين الدوليين أكّدوا فيه ارتكاب ميليشيا الحوثي عدة خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الأمر الذي جعلهم يتعرضون للتهديد أثناء وجودهم على متن السفينة الأممية وعند مغادرتهم صنعاء وتم ترصدهم عند العودة وإهانتهم ومنعهم.

وأكّد الدبيش أنّ الموظفين الثلاثة أبلغوا المبعوث الأممي مارتن غريفيث بتهديدات ميليشيا الحوثي، إلا أنّه اتخذ قراراً بمنحهم إجازة طويلة قبل أن يسمح لهم بالعودة، ليمنعوا من الدخول لدى وصولهم مطار صنعاء.

وأضاف الدبيش: «نستغرب صمت المبعوث الدولي ونحذر من أي تواطؤ مع ميليشيا الحوثي لإبعاد الموظفين الثلاثة بسبب أدائهم مهمتهم بمهنية ورفضهم الرضوخ لأي تهديدات أو ضغوط، ونستغرب أن تتم هذه الخطوة وسط صمت مستغرب من قبل المبعوث الدولي وبعثة المراقبة الأممية، ما يعني أن هناك تواطؤاً مع الميليشيا وتحذير أي عامل مع البعثة الأممية من أي موقف لا يروق لميليشيا الحوثي».