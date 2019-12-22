اخبار العالم

واشنطن تدرج الحوثيين على لائحة المنتهكين للحريات الدينية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج الحوثيين على لائحة المنتهكين للحريات الدينية والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، مليشيات الحوثيين ضمن الكيانات المنتهكة للحريات الدينية للعام 2019م.

 

وصنفت الخارجية الأمريكية، أمس، الحوثيين الى جانب كيانات أخرى بما فيها تنظيمي "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، و"داعش خراسان"، و"جبهة النصرة"، و"بوكو حرام"، و"الشباب" الصومالية و "حركة طالبان"، كحركات مثيرة للقلق الخاص. وفقاً لبيان الخارجية.

Advertisements

 

وصنفت "بورما والصين واريتيريا وإيران وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية وتركمانستان"، كدول مثيرة للقلق الخاص، وذلك بسبب مشاركتها في انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحريات الدينية، بحسب نص البيان.

 

الوزارة  وضعت أيضا"جزر القمر، وروسيا، وأوزبكستان"، في قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية أو تسامحت معها، ونقلت الى هذه القائمة أيضا السودان، بعد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية هناك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدرج الحوثيين على لائحة المنتهكين للحريات الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا