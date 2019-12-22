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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدرج الحوثيين على لائحة المنتهكين للحريات الدينية والان مع التفاصيل
الأحد 22 ديسمبر 2019
أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، مليشيات الحوثيين ضمن الكيانات المنتهكة للحريات الدينية للعام 2019م.
وصنفت الخارجية الأمريكية، أمس، الحوثيين الى جانب كيانات أخرى بما فيها تنظيمي "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، و"داعش خراسان"، و"جبهة النصرة"، و"بوكو حرام"، و"الشباب" الصومالية و "حركة طالبان"، كحركات مثيرة للقلق الخاص. وفقاً لبيان الخارجية.
وصنفت "بورما والصين واريتيريا وإيران وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية وتركمانستان"، كدول مثيرة للقلق الخاص، وذلك بسبب مشاركتها في انتهاكات منهجية ومستمرة وفظيعة للحريات الدينية، بحسب نص البيان.
الوزارة وضعت أيضا"جزر القمر، وروسيا، وأوزبكستان"، في قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية أو تسامحت معها، ونقلت الى هذه القائمة أيضا السودان، بعد الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية هناك.
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