شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول انتخابات برلمانية في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

بدأ حوالي عشرين مليون ناخب أوزبكستاني التصويت ، اليوم ، في أول اقتراع تشريعي في هذا البلد.

ويصوت الناخبون في مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة حتى الساعة 20,00 .

وما زال الخيار يقتصر على خمسة أحزاب موالية للحكومة، إذ إنه لم يسمح لأي مستقل أو معارض بالمشاركة في التصويت.

ويتنافس في الانتخابات الحزب الليبرالي الديموقراطي أكبر تشكيل موال للسلطة، والحزب القومي للتجديد الديموقراطي والحزب الشعبي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي والحركة البيئية لأوزبكستان، للتمثل في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعدا.