شكرا لقرائتكم خبر عن "ماكرون" يدعو النقابات لتعليق الإضرابات في الكريسماس والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت، نقابات عمال المواصلات لتعليق إضراباتهم المتعلقة بمعاشات التقاعد خلال فترة عطلات الكريسماس لتجنب تعطل رحلات المسافرين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا فى أبيدجان "لإضراب حق مشروع يحميه الدستور، لكنى أعتقد أن هناك لحظات فى عمر الأمم يكون من الجيد فيها القيام بهدنة احتراما للعائلات وللحياة العائلية".

وأصيبت خدمات القطارات بالشلل في أنحاء فرنسا بسبب الإضرابات العمالية المستمرة منذ أسبوعين احتجاجا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والتى تتضمن إلغاء أنظمة تقاعد خاصة مطبقة في قطاعات منها السكك الحديد