شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الأثيوبي: استهداف 4 مساجد بالبلاد "عمل جبان" والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، الهجمات "الجبانة" التى استهدفت مؤخرا 4 مساجد فى منطقة أمهرة وسط البلاد، مؤكدا أن المتطرفين لن ينجحوا فى إشعال فتنة دينية بين الإثيوبيين.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا - فى بيان نشره عبر موقعى التواصل الاجتماعى (فيسبوك) و(تويتر)، إن "محاولات المتطرفين تدمير تاريخنا الغنى بالتسامح الدينى والتعايش لا مكان لها فى إثيوبيا الجديدة المتطلعة إلى الازدهار".

وأضاف "أدين هذه الأعمال الجبانة، وأدعو جميع الإثيوبيين المحبين للسلام للاستفادة من معرفتنا العميقة بالتعايش ومخزوننا من الاحترام".

واعتقلت السلطات الإثيوبية - أمس - 5 أشخاص يشتبه فى أنهم أضرموا النار فى 4 مساجد بولاية (أمهرة). وقال المتحدث باسم ولاية أمهرة الإثيوبية جيتنت ييرسو - عبر موقع التواصل الاجتماعى - إنه "جرى اعتقال 5 أشخاص يشتبه فى أنهم قادوا ونظموا الهجمات"، موضحا فى الوقت ذاته أن كنيسة فى بلدة "موتا" الكائنة على بعد 377 كيلومترا شمالى العاصمة أديس أبابا جرى استهدافها أيضا بإضرام النيران فيها.