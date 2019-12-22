شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال...مقتل 8 في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قائد بالجيش والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الشرطة الصومالية اليوم الأحد مقتل 8 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة كانت تستهدف مسؤول كبير بالجيش.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن السيارة المفخخة انفجرت مساء السبت خارج فندق في جالكاكيو حيث كان قائد القوات البرية الصومالية البريجدير جنرال عبد الحميد محمد ديرير يعقد اجتماعًا مع مسؤولين، وفقًا

لما ذكره جاما حسن علي، ضابط بالشرطة المحلية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قتل فيه حراس القائد العسكري الصومالي، وفقًا لبيان بثته إذاعة الأندلس التي تدعم الحركة.