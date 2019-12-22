هزة أرضية بقوة 3.4 تضرب البحر الأحمر

رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 على مقياس رختر الساعة 1.49 بتوقيت السعودية صباح اليوم الأحد.

وبلغ عمق الزلزال 15 كيلو متر تقريبًا ويبعد 20 كيلو متر عن الساحل و 65 كيلو متر جنوب غرب محايل عسير بالمملكة العربية السعودية.

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