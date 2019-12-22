بالصور.. اضراب عام في الديوانية

بدأ في محافظة الديوانية صباح اليوم الاحد، اضراب عام عن الدوام الرسمي. وقال مراسل الخليج 365 ان متظاهرين قاموا صباح اليوم، باغلاق جميع الدوائر الحكومية الرسمية باستثناء الخدمية والصحية. واضاف ان ذلك جاء للاعلان عن اضراب عام في المحافظة. Advertisements

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