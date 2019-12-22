الرافدين يحذر من جهات تستغل اسم المصرف لمنح السلف للموظفين والمتقاعدين

حذر مصرف الرافدين، الاحد، موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية وبعض منافذ البطاقة الذكية الذين يدعون تعاملهم مع المصرف لغرض منح السلف لهم .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "هناك بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يحاولون إقناع الموظفين والمتقاعدين ويستغلون اسم المصرف عبر ادعاءهم بمنحهم سلف فورية بالتعاون والتنسيق مع المصرف لقاء مبالغ خيالية".

واضاف ان "هذه الجهات تسخدم مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا الى اقناعه بمنح السلفة وابلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف".

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ودعا "المصرف الموظفين والمتقاعدين إلى عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب"، مشيرا الى أن "الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصرا وبإمكان الموظفين والمتقاعدين التقديم على تلك السلف من قبل فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر ومنذ السنوات الماضية بمنح سلف للمتقاعدين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.