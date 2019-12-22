كوريا الشمالية توسع منشأة تصنيع صواريخ باليستية تصل لأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسعت كوريا الشمالية مصنعا مرتبطا بإنتاج الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، بإضافة بناء جديد، حسب تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وذكر التقرير أن "التوسع أثار مخاوف من أن بيونج يانج ستستأنف تجارب الأسلحة التي يمكنها الوصول إلى الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "صور القمر الاصطناعي التجاري، التي التقطتها شركة (بلانيت لابس) للتصوير أظهرت بناء مؤقتا أضيف إلى الموقع يمكن أن يستوعب رفع ذراع إطلاق الصواريخ بعيدة المدى".

وأشار التقرير إلى أن "تحليل الصور أجراه جيفري لويس، مدير برنامج منع الانتشار بشرق آسيا بمعهد ميدلبوري للدراسات الدولية، الذي يعمل بالشراكة مع شركة التصوير".

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة من اختبارات الأسلحة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده كيم جونج أون بنفسه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتقديم عرض أفضل في المفاوضات والمحدد بنهاية العام الجاري، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.