بدء التصويت في انتخابات البرلمان بأوزبكستان

بدأ الناخبون في أوزبكستان، الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ينظر إليها كاختبار لالتزام الدولة بالإصلاحات الديمقراطية بعد وفاة الرئيس إسلام كريموف قبل 3 سنوات.

ويحق لحوالى عشرين مليون ناخب أوزبكستاني التصويت في أول اقتراع تشريعي منذ أن أطلق الرئيس شوكت ميرزويف سياسة إصلاحات وانفتاح على أثر وفاة سلفه في 2016.

وبدأ الناخبون التصويت في مراكز الاقتراع من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي حتى الساعة 20,00 (03,00-05,00 ت غ) في البلاد التي تضم أكبر عدد من السكان في آسيا الوسطى يبلغ 33 مليون نسمة.

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ويراقب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عمليات التصويت، فيما تعلن النتائج في اليوم التالي.

وأوصت المنظمة مرارا بتنفيذ إصلاحات في العملية الانتخابية في أوزبكستان في أعقاب الانتخابات السابقة.

وتتمتع أوزباكستان بثاني أكبر اقتصاد في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، وكان يقودها الرئيس إسلام كريموف لما يقرب من 3 عقود حتى وفاته في عام 2016.

وخلال الانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2014، رصدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المناخ السياسي في أوزبكستان كان "يخضع لرقابة صارمة".