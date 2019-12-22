تجمع مئات المحامين أمام بيت المحامي قبل الانطلاق إلى 25 سجنًا للاطلاع على احوالها واحوال المساجين فيها.
وشدد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف على أن "المحامين هم في خدمة المجتمع والناس والمبادرة اليوم هي تأكيد على دور المحامي والسلطة القضائية".
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع مئات المحامين أمام بيت المحامي قبل الانطلاق إلى 25 سجنًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.