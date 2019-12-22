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تجمع مئات المحامين أمام بيت المحامي قبل الانطلاق إلى 25 سجنًا

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تجمع مئات المحامين أمام ​بيت المحامي​ قبل الانطلاق إلى 25 سجنًا للاطلاع على احوالها واحوال المساجين فيها.

وشدد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف على أن "المحامين هم في خدمة المجتمع والناس والمبادرة اليوم هي تأكيد على دور المحامي والسلطة القضائية".

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