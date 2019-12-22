حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

أفادت غرفة التحكم المروري بأنه الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي تعلبايا، سعدنايل، المرج، جديتا العالي، كامد اللوز، جب جنين، غزة، مفرق الصويري ومفرق راشيا المصنع.
كما أفادت بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا عكار هي مفرق كوشا، والطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس هي ساحة النور، البداوي، التبانة تحت جسر المشاة، مفرق كوشا والمنية مقابل البلدية.
من جهة أخرى، أفادت بأن جميع الطرقات ضمن بيروت وضواحيها سالكة، كما ان اوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين.
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