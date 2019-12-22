ماكرون: الاستعمار خطأ جسيم ارتكبته الجمهورية

اعتبر الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ من ​أبيدجان​ أنّ الاستعمار كان "خطأ جسيماً ارتكبته ​الجمهورية​"، داعياً إلى فتح "صفحة جديدة" بين ​فرنسا​ ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

وخلال ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع نظيره العاجي ​الحسن وتارا​، لفت الى أنه "غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم على أنّ لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأً جسيماً، خطأ ارتكبته الجمهورية"، داعيا إلى "بناء صفحة جديدة" في العلاقة بين بلاده ومستعمراتها الأفريقية السابقة.

وأضاف: "أنتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار. القارّة الأفريقية هي قارّة شابة. ثلاثة أرباع أبناء بلدكم لم يعرفوا الاستعمار قطّ"، معربا عن أمله في أن "توافق هذه الأفريقيا الفتيّة على أن تبني مع فرنسا جديدة شراكة صداقة مثمرة أكثر بكثير".