رئيس الوزراء الأثيوبي يدين الهجمات ضدّ مساجد في وسط البلاد

دان رئيس الوزراء الأثيوبي آبيي أحمد "الهجمات الجبانة" التي استهدفت مؤخراً عدداً من المساجد في منطقة أمهرة في وسط البلاد، مؤكّداً أنّ "المتطرفين الذين يقفون خلف هذه الهجمات لن ينجحوا في محاولاتهم الرامية لإشعال فتنة دينية بين الأكثرية ​المسيحية​ والأقليّة المسلمة".

وقال أحمد في بيان إنّ "محاولات المتطرّفين لتدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في أثيوبيا الجديدة المتطلّعة إلى الازدهار".