دول غرب أفريقيا تعتمد خطة لمكافحة "الجهاديين"









اسماء السيد - ابوجا: اعتمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال قمة في أبوجا السبت "خطة عمل" بقيمة مليار دولار لمكافحة الجهاديين في المنطقة، من دون أن تتّضح في الحال الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمتدّ تطبيقها على خمس سنوات.

وقال جان-كلود كاسي برو رئيس مفوضية إيكواس في ختام القمة إنّ "المؤتمر اعتمد خطة العمل 2020-2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة واعتمد كذلك جدولها الزمني وميزانيتها".

وأضاف "سيتم تمويل هذه الميزانية من الموارد الداخلية بقيمة مليار دولار"، مشيراً إلى أنّ إجمالي قيمة الخطة يبلغ 2,3 مليار دولار وبالتالي لا بدّ من تضامن "الشركاء الدوليين" لتأمين المبلغ الباقي.

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ولفت رئيس المفوضية إلى أن المبلغ الذي قرّرت إيكواس تخصيصه من مواردها الداخلية لتمويل هذه الخطة "يهدف إلى تعزيز عتاد الدول الأعضاء ودعم أنشطة التدريب في الهياكل المختصة والتبادل الفعّال للمعلومات الاستخبارية".

وأوضح أنّه يتعيّن على رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن "يستحدث فوراً آلية شاملة وشفافة لإدارة الموارد المخصّصة لتنفيذ خطة العمل" التي لم يتمّ تحديد تفاصيلها بعد.

وعلى صعيد متّصل ناشدت المنظمة الإقليمية مرة أخرى "وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، ممّا يمهّد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، كما دعت إلى أن تكون قوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) "متمتعة بتفويض هجومي".

وكان رئيس مفوضية إيكواس ذكّر بـ"الضرورة الملحّة" للتحرك ضدّ الجهاديين في المنطقة حيث "زادت الهجمات الإرهابية بنسبة تقارب 80%" مقارنة بعام 2018، مما تسبّب بمقتل أكثر من 1800 شخص بين مدني وعسكري وتشريد حوالي 2,8 مليون شخص وإغلاق آلاف المدارس.