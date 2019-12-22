شرطة برلين تعلن زوال الخطر في سوق لعيد الميلاد









اسماء السيد - برلين: قالت شرطة برلين إن سوقا لهدايا عيد الميلاد خال من أي تهديد، وذلك بعدما أخلته من المتسوقين في وقت سابق يوم أمس السبت للتحقق من احتمال وجود جسم مشبوه.

وقالت شرطة برلين على حسابها في "تويتر": "انتهت إجراءات الشرطة حول برايتشايتبلاتس. لم يتم العثور على جسم خطير".

وأعلنت شرطة برلين أنّ إنذاراً خاطئاً يقف خلف إخلائها السبت سوق بريتشيبلاتز الميلادي في العاصمة الألمانية والذي شهد قبل ثلاث سنوات اعتداءً دامياً.

وقالت متحدّثة باسم الشرطة إنّ قرار إخلاء السوق اتّخذ بسبب وجود "غرض مشبوه محتمل"، لكن سرعان ما تبيّن أنّ الإنذار خاطئ.

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وأوضحت المتحدّثة أنّ الإنذار أطلق بسبب وجود رجلين في السوق اشتُبه في أنّهما مطلوبان من قبل الشرطة لكنّ "الاشتباه لم يتأكّد".

وكانت قوات الامن أغلقت قبل ذلك كافة الطرق حول السوق الميلادية ونشرت في المكان نحو 350 شرطياً وكلاباً بوليسية.

وغادر جميع رواد السوق المكان "بهدوء" بحسب تغريدة للشرطة. وألمانيا في حال تأهّب عقب اعتداءات جهاديّة نُفّذت في السنوات الأخيرة وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليّته عنها.

واسفر الاعتداء قبل ثلاثة اعوام عن 12 قتيلا والعديد من الجرحى.

