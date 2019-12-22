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ناسا: كويكب عملاق يقترب من الأرض غداة عيد الميلاد

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صورة أرشيفية لكويكب التقطت ناسا صورته دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لكويكب التقطت ناسا صورته قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، إن العالم على موعد مع كويكب ضخم، سيمر بالقرب من كوكب الأرض، بعد يوم من عيد الميلاد.

وأوضحت ناسا أن يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري سيشهد مرور كويكب يعرف باسم "310442" بالقرب من الأرض، ويتراوح قطره بين 280 و620 متر مربع.

وقال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء، إن حجم الكويكب يمكن أن يكون أكبر من مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، الذي يصل طوله إلى 546 مترا.

وقال مدير المركز، بول تشوداس لمجلة "نيوزويك"، إن مرور الكويكبات بالقرب من الأرض أمر يحدث على مدار آلاف السنين، مشيرا إلى أنه "من الحكمة أن يستمر البشر في تعقبهم لعقود، ودراسة كيف يمكن أن تتطور مداراتهم".

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وسيمر الكويكب بالقرب من الأرض، بسرعة تصل إلى نحو 44 ألف كلم في الساعة.

وأوضح تشوداس أنه بالرغم من أن "الصخرة العملاقة" ستكون قريبة من الأرض من الناحية الفلكية، إلا أنها ستظل بعيدة بما فيه الكفاية بحيث لا ينبغي لنا أن نقلق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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