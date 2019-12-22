ذهب وفضة ونيكل.. بريطانيا تصدر عملة جديدة بمناسبة بريكست

دبي - بواسطة محمد فارس قررت الحكومة البريطانية إصدار قطعة نقدية جديدة من فئة "50 سنتا" بمناسبة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 يناير 2020، وجرى صك مليون قطعة.

وكانت وزارة المالية البريطانية اضطرت في أكتوبر الماضي، إلى تعليق إنتاج هذه القطعة، بسبب تأجيل موعد "بريكست" الذي كان مقررا في 31 أكتوبر، قبل تأجيله للمرة الثالثة حتى نهاية يناير المقبل.

واتخذ قرار استئناف إنتاج هذه القطعة مع موعد بريكست الجديد، بعد الفوز الساحق لحزب المحافظين بقيادة المتحمس لبريكست بوريس جونسون، في انتخابات 12 ديسمبر الجاري، بحسب وثيقة رسمية.

واجتاز اتفاق بريكست الذي أبرمه "جونسون" مع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، مرحلة أولى حاسمة في البرلمان، ما يضع المملكة على طريق الخروج من الاتحاد.

وستحمل القطعة النقدية الجديدة سواء في نسختها الذهبية أو الفضية أو من نحاس النيكل، عبارة "سلام وازدهار وصداقة مع كل الأمم".