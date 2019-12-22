شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات احاطة امام طاقة النواب حول الأعمدة الكهربائية والأكشاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها المزمع عقده غدا الإثنين، 4 طلبات إحاطة موجه لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في شأن أعمدة الكهرباء وتركيب الأكشاك الكهربائية.

وفي هذا الإطار تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن انتشار حوادث صعق المواطنين بالكهرباء ووفاة العديد منهم من أعمدة الكهرباء بعد السيول التي شهدتها العديد من محافظات الجمهورية، وطلب الإحاطة بشأن تأخر تسليم رسومات الدفع النفقي من شركة الكهرباء – قطاع الهرم ولا يوجد إحداثيات للخرائط لمرافق الكهرباء في الشركة مما يؤثر على أعمال مشروع محور ترعة الزمر بالعمرانية.

كما تبحث لجنة الطاقة والبيئة، طلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح الدين عياد، بشأن سوء الخدمة بكهرباء مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، بالإضافة إلي طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تركيب و تشغيل بعض الأكشاك التي تم الموافقة على صرفها من قبل قطاع كهرباء سوهاج .